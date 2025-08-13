Pastor é flagrado de calcinha e peruca na rua: "Estava fazendo uma investigação"

Em novas imagens, o pastor Eduardo Costa aparece usando peruca e calcinha nas ruas da cidade de Goiânia

Homem identificado como Eduardo Costa, pastor e bispo, aparece em vídeo usando peruca e calcinha nas ruas da cidade de Goiânia (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Novas imagens mostram o momento em que um homem, identificado como Eduardo Costa, pastor e bispo, aparece usando peruca e calcinha nas ruas da cidade de Goiânia, em Goiás. Na filmagem, feita por câmeras de segurança, Eduardo está próximo a um carro branco e sob uma árvore - localidade diferente do vídeo original. Ao final da gravação, ele entra em no veículo pela porta do motorista.

O primeiro vídeo publicado, onde Eduardo é visto usando calcinha azul e peruca loira perto de um bar local, foi gravado no último domingo (10). As imagens foram enviadas a uma página popular em Goiânia por alguém que o acusou de corrupção na igreja.

Ao lado da esposa, que é missionária, o pastor Eduardo Costa fez uma declaração nas suas redes sociais, explicando que a caracterização inusitada fazia parte de uma ‘investigação particular’.

Eduardo argumenta que os trajes eram um ‘disfarce’ para encontrar um endereço na localidade em que o primeiro vídeo foi gravado. “Acabou que alguém, que eu não sei quem é, fez essa filmagem às escondidas, do momento que eu estava aguardando e observando para ver se eu conseguia localizar o endereço”, afirmou. De acordo com ele, o responsável pelas filmagens é desconhecido, e teria tentado extorqui-lo em troca de dinheiro para não publicar o material.

Segundo o portal Leo Dias, as novas filmagens foram captadas por câmeras de segurança no dia 6 de agosto - quatro dias antes do vídeo que viralizou essa semana. Nos comentários de publicações sobre o caso, alguns internautas relataram que conheciam o pastor e já sabiam dessas ocorrências.

Veja o novo vídeo:



