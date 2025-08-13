Caminhonete com 185 kg de maconha é apreendida na BR-423
Motorista foi detido em Garanhuns e pode responder por tráfico de drogas
Publicado: 13/08/2025 às 08:25
Caminhonete com 185 kg de maconha é apreendida na BR-423 (Divulgação/Denarc)
Cerca de 185 quilos de maconha do tipo "flor chilena" foram apreendidos na manhã de terça-feira (12), em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das delegacias de Repressão ao Narcotráfico de Garanhuns e Petrolina. O flagrante ocorreu no Km 100, da BR-423, no bairro do Magano, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco. Um homem, de 29 anos, foi detido.
De acordo com a polícia, a droga foi localizada ocupando todos os compartimentos de uma caminhonete após o veiculo com placas do Mercosul ser abordado por policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF e equipes do Denarc.
Ainda segundo o efetivo, o condutor, identificado como Erick Mayron da Silva Souza, relatou que tinha sido contratado para transportar a droga.
A PCPE registrou a prisão em flagrante delito na 8ª Denarc. "O suspeito foi conduzido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça", declarou em nota.