Suspeita, ligada a organização criminosa do Rio Grande do Norte, foi detida ao desembarcar no Terminal Rodoviário da capital pernambucana

PF apreende 1 kg de cocaína e prende mulher integrante de facção criminosa no Recife (Divulgação/PF)

Uma mulher suspeita de integrar uma facção criminosa do Rio Grande do Norte e de transportar drogas para o Recife foi presa na manhã deste sábado (9), pela Polícia Federal, em ação conjunta com o 17º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (BPM). A ação ocorreu durante operação de vigilância voltada ao combate ao tráfico interestadual de entorpecentes.

De acordo com as investigações, a suspeita desembarcaria no Terminal Rodoviário da capital com drogas que seriam distribuídas no Recife e na Região Metropolitana.

Equipes da PF e do 17º BPM montaram campana no local e abordaram a mulher no momento da chegada.

Durante a entrevista inicial, a suspeita apresentou versões contraditórias e demonstrou nervosismo, o que levou a uma revista detalhada. Nos pertences dela, foi encontrado 1 kg de cocaína. Também foi apreendido um celular.

A mulher foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal no Recife, onde foi autuada em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Após os procedimentos legais, a suspeita passou por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e foi encaminhada para audiência de custódia.

As investigações seguem para identificar outros integrantes do esquema criminoso.