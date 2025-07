Idoso é preso em flagrante com 21kg de maconha ao desembarcar no TIP (Divulgação/PF)

Um idoso foi detido pela Polícia Federal na noite da última quinta-feira (24), com cerca de 21 quilos de maconha no Terminal Integrado de Passageiros (TIP) do Recife, no bairro da Várzea, zona oeste do Recife. O suspeito natural de Alagoas e residente do bairro de Santo Amaro, zona norte da capital pernambucana, já havia sido preso anteriormente por tráfico internacional em São Paulo, há 11 anos.

A ação aconteceu por volta das 20h, durante uma investigação de rotina para repressão ao tráfico de drogas. De acordo com Informações preliminares, um homem estaria chegando do Sertão de Pernambuco transportando drogas em uma caixa de papelão. Após obterem as informações e características, o efetivo montou um cerco para abordar o suspeito.

Ao abordar o idoso, que desembarcava com uma caixa, foram encontrado 11 tabletes de maconha, equivalente à 21 kg do entorpecente. O envolvido recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à sede da Polícia Federal, no Recife, onde foi autuado por tráfico de drogas. Com pena máxima de até 15 anos de reclusão.

Durante o interrogatório, o suspeito alegou ter sido contratado para transportar a droga do interior do estado até a capital. Após passar pelos procedimentos legais, ele foi apresentado em audiência de custódia, que confirmou a prisão preventiva. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.