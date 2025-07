Ação conjunta entre polícias erradica 60 mil pés de maconha no Ceará

Plantio ilegal de maconha foi erradicado no Ceará (Foto: Reprodução/PF)

Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar de Pernambuco e do Ceará erradicou e destruiu cerca de 60 mil pés de maconha que estavam num plantio localizados entre os municípios de Jamacaru e Brejo Santo, no Ceará. O plantio foi erradicado na sexta-feira (25).

De acordo com informações da PF, a planta seria utilizada para produzir 20 toneladas de maconha para comércio. A ação para impedir que a droga chegasse ao mercado teve início com uma investigação da Polícia Federal de Salgueiro, no Sertão pernambucano, e contou com apoio da PF de Juazeiro do Norte, no Ceará.

O levantamento inicial foi feito por um drone da Polícia Federal, que identificou a plantação. Durante a ação, foram apreendidos dois aparelhos celulares que estavam no local. Uma amostra da maconha foi recolhida e será encaminhada ao Instituto de Criminalística, em Brasília, para análise e estudos complementares.

As plantações foram erradicadas no local, conforme os protocolos operacionais, sendo parte do material registrado para posterior instrução dos procedimentos investigativos e responsabilização dos possíveis envolvidos.

RESULTADOS 2022:



1 milhão 604 mil pés de maconha foram erradicados

320 toneladas de maconha deixaram de ser produzidas

5 toneladas de maconha pronta para o consumo foram apreendidas

320 plantios destruídos

RESULTADOS 2023:



618 mil pés de maconha foram erradicados

124 toneladas de maconha deixaram de ser produzidas

168 plantios destruídos

RESULTADOS 2024:



1 milhão e 372 mil pés de maconha foram erradicados

475 toneladas de maconha deixaram de ser produzidas

260 plantios destruídos