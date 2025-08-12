° / °

Vida Urbana
Incêndio

Micro-ônibus que transportava 26 trabalhadores pega fogo em Jaboatão; Ninguém ficou ferido

Veículo transportava trabalhadores para o complexo de Suape quando entrou em combustão; trânsito na região foi parcialmente interditado

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/08/2025 às 08:08

Seguir no Google News Seguir

Micro-ônibus que transportava 26 trabalhadores pega fogo em Jaboatão; Ninguém ficou ferido/Reprodução/Redes sociais

Micro-ônibus que transportava 26 trabalhadores pega fogo em Jaboatão; Ninguém ficou ferido (Reprodução/Redes sociais)

Um micro-ônibus de transporte de trabalhadores pegou fogo na manhã desta terça-feira (12), por volta das 5h, na Estrada da Batalha, embaixo do viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações extraoficiais, o veículo seguia em direção ao Complexo Industrial de Suape com 26 passageiros a bordo. Não houve vítimas.

Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, uma viatura de combate a incêndios foi enviada ao local para controle das chamas. Parte da via precisou ser interditada, provocando retenções no trânsito.

 

Veja também:

Chamas , Jaboatão , micro-ônibus
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP