Veículo transportava trabalhadores para o complexo de Suape quando entrou em combustão; trânsito na região foi parcialmente interditado

Micro-ônibus que transportava 26 trabalhadores pega fogo em Jaboatão; Ninguém ficou ferido (Reprodução/Redes sociais)

Um micro-ônibus de transporte de trabalhadores pegou fogo na manhã desta terça-feira (12), por volta das 5h, na Estrada da Batalha, embaixo do viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações extraoficiais, o veículo seguia em direção ao Complexo Industrial de Suape com 26 passageiros a bordo. Não houve vítimas.

Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, uma viatura de combate a incêndios foi enviada ao local para controle das chamas. Parte da via precisou ser interditada, provocando retenções no trânsito.