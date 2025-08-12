Petrônio César de Albuquerque, de 35 anos, havia saído do Ibura para fazer uma corrida até a cidade de Ipojuca, onde foi assassinado; Família acredita que vítima tenha sido sequestrada e torturada

Motorista por aplicativo é assassinado e seu corpo encontrado queimado em Ipojuca (Reprodução/Redes Sociais)

O corpo de um motorista por aplicativo foi encontrado no sábado (9), em uma área de mata em Muro Alto, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco. Petrônio César de Albuquerque, de 35 anos, estava algemado, além de apresentar perfurações de faca na região do pescoço e estar parcialmente carbonizado.

O carro da vítima, um Jeep Renegade, foi achado próximo ao corpo, completamente queimado.

Segundo informações repassadas pela família à polícia, a vítima havia saído do Ibura, no Recife, na última sexta-feira (8), para levar um passageiro a cidade de Ipojuca.

Após a corrida, Petrônio ligou para a esposa informando que estava trocando o pneu do veículo. Pouco tempo depois, telefonou para a mãe afirmando que havia se envolvido em um acidente e precisava de R$ 2 mil com urgência.

“A voz dele estava trêmula, parecia sentir dor. Soava como se estivesse sendo torturado”, disse Lucimere Pisque, mãe do motorista.

Ela fez a transferência do valor e pediu ajuda à polícia, mas horas depois recebeu a notícia da morte do filho.

Segundo a polícia, a família acredita que o crime tenha sido um sequestro com tortura para extorsão.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) segue investigando o caso por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul. "As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do crime", informou em nota.