Operação Coalização prende três homens e apreende adolescente na Zona Norte do Recife

Polícia apreendeu drogas, munições, veículos, simulacro de arma de fogo e celulares; suspeitos atuavam em bairros como Vasco da Gama, Macaxeira, Alto do Pascoal e Casa Amarela

Operação Coalização da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) (Divulgação/Ascom)

Três homens e um adolescente de 17 anos foram detidos durante a Operação Coalização, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em integração com a Polícia Militar (PMPE). As ações ocorreram na última quinta-feira (7) e teve como objetivo combater crimes em bairros da Zona Norte da capital.

Os detalhes da operação foram divulgados na manhã desta segunda-feira (11), pelo delegado Rafael Duarte, titular da 5ª Delegacia Seccional.

De acordo com o delegado, ação integrada buscou inibir e capturar alvos específicos que atuavam nos bairros de Casa Amarela, Macaxeira, Alto do Pascoal e Vasco da Gama.

Entre os presos estão um homem de 27 anos, apontado como gerente do tráfico no Vasco da Gama; outro de 26 anos, capturado na Macaxeira; e Emanuel Germano Alves da Silva, identificado como líder de um grupo criminoso da região, com passagens por homicídios e roubos. Este último foi preso ainda na última quinta-feira (7), no bairro da Bomba do Hemetério, com uma motocicleta roubada há dois meses na Macaxeira.

O adolescente apreendido, segundo o delegado, atuava como subgerente do tráfico. Todos, segundo a polícia, fazem parte de facções distintas e foram alvos prioritários.

“Essa ação integrada com a Polícia Militar foi fundamental para que a gente pudesse cobrir toda a área, tanto na parte investigativa, por parte da Polícia Civil atuando nos alvos específicos, como na ostensiva, com a PM circulando pelas ruas”, destacou Duarte.

Durante a operação, foram apreendidos drogas, munições, veículos recuperados, armas de fogo e aparelhos celulares. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso permitido e restrito, além de roubo e receptação.

Segundo o delegado, o trabalho foi organizado de forma que as ocorrências fossem registradas diretamente nas delegacias dos bairros, permitindo que as equipes permanecessem mais tempo nas ruas. Ele afirmou ainda que os presos não confessaram participação nos crimes, mantendo o que chamou de “Lei do Silêncio”.

A PCPE informou que o monitoramento da área continua, já que outros grupos tentam assumir o controle do tráfico na região. O trabalho também conta com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Todos os suspeitos já passaram por audiência de custódia.