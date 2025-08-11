Em 2 dias, 92 pessoas são presas em PE durante ação em 8 estados

Segundo SDS, operação Nordeste Integrado cumpriu mandados, apreendeu drogas, armas e dinheiro em Pernambuco, que mobilizou maior efetivo entre os participantes

A Operação Nordeste Integrado prendeu 92 pessoas em Pernambuco nos dias 7 e 8 de agosto. Foram 66 mandados de prisão cumpridos, além da detenção de 26 infratores e da apreensão de cinco menores.

Os dados da ação foram divulgados em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (11), com o secretário de Defesa Social (SDS)de Pernambuco, Alessandro Carvalho.

Nessa ação, o estado empregou 1.500 agentes, sendo este, o maior efetivo entre os oito participantes, incluindo policiais militares, civis, bombeiros e equipes de inteligência.

Ao todo, foram apreendidas 26 armas de fogo, sete armas brancas, munições, celulares, veículos, drogas como maconha, crack e cocaína, além de R$ 86,4 mil em espécie. No período, 148 pessoas foram conduzidas a delegacias.

Segundo o secretario, os crimes investigados incluem homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa, estupro de vulnerável e violência doméstica.

De acordo com o balanço geral da operação no Nordeste, quase 6 mil profissionais foram mobilizados para ação nos estado de Pernambuco, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe - exceto Alagoas.

Ainda foram expedidos 510 mandados de prisão, busca e apreensão, com 443 cumpridos. No total, houve 320 prisões, apreensão de 87 armas, 40 veículos, 176 celulares, 271,2 kg de maconha, 973 papelotes da droga, 1,35 kg de crack, 79 pedras de crack, 6,1 kg de cocaína e 13 papelotes da substância.