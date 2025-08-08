21 réus vão a julgamento na próxima quarta-feira (13), pelos crimes de fraudes, corrupção e lava de dinheiro com prejuízo de mais de R$ 15 milhões aos cofres públicos. A determinação da audiência foi decretada pela Justiça Federal em Pernambuco

Operação Gênesis: 21 réus vão a julgamento por fraudes e corrupção (Foto: Site JFPE/Reprodução)

21 réus vão a julgamento na próxima quarta-feira (13), pelos crimes de fraudes, corrupção e lava de dinheiro com prejuízo de mais de R$ 15 milhões aos cofres públicos. A determinação da audiência foi decretada pelo juiz federal Felipe Mota Pimentel de Oliveira, titular da 23ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco, Subseção Judiciária de Garanhuns.

As investigações da Operação Gênesis, inicialmente conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público de Pernambuco, tramitava na Vara Única da Comarca de Quipapá, mas foi transferida à Justiça Federal após a identificação do envolvimento de verbas federais.

De acordo com a denúncia, os 21 réus teriam participado de um esquema criminoso para desviar e se apropriar de recursos públicos federais por meio de fraudes em licitações, contratos simulados, superfaturamento e uso de empresas de fachada. O prejuízo estimado ao erário é de R$ 15,18 milhões.

Os crimes imputados incluem organização criminosa, fraudes licitatórias, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro.

A audiência contemplará o interrogatório de todos os acusados, a oitiva de quatro testemunhas de acusação e 35 de defesa, e deve se estender por várias sessões devido à complexidade do caso e ao número de envolvidos.