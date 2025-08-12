Vendedora de sopa é morta a tiros em Nova Descoberta

Vendedora de sopas estava atendendo clientes quando foi executada com quatro tiros

IML do Recife - Instituto de Medicina Legal de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mulher, de 32 anos, foi morta a tiros na noite de segunda-feira (11), na comunidade de Singapura, em Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. Vanessa Roberta do Nascimento, era conhecida no local pela venda de sopas.

De acordo com testemunhas, Vanessa estava em seu estabelecimento realizando trabalhos voluntários na preparação de sopa para distribuir aos moradores da comunidade quando um homem armado chegou me uma motocicleta e efetuou pelo menos quatro disparos. Ela chegou a ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, mas morreu após dar entrada.

Segundo as informações, o local vem se tornando uma área de conflitos entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência de homicídio consumado está sendo investigado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", destacou.