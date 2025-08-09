Caminhão pega fogo e carga de carne é saqueada na BR-101
Incidente aconteceu na manhã deste sábado no Recife; ninguém ficou ferido
Publicado: 09/08/2025 às 17:19
Caminhão pega fogo e carga de carne é saqueada na BR-101 (Divulgação/PRF)
Um caminhão pegou fogo por volta das 6h45 deste sábado (9), no Km 58 da BR-101, nas proximidades da estrada do Passarinho, no bairro da Guabiraba, no sentido Paulista, no Recife. O motorista seguia pela rodovia quando foi informado sobre o incêndio entre o baú e a carroceria.
Ele parou no acostamento e conseguiu sair do veículo sem ferimentos. Enquanto o fogo era controlado, populares saquearam a carga de carne transportada.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas.