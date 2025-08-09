° / °

Vida Urbana
Saqueado

Caminhão pega fogo e carga de carne é saqueada na BR-101

Incidente aconteceu na manhã deste sábado no Recife; ninguém ficou ferido

Diario de Pernambuco

Publicado: 09/08/2025 às 17:19

Caminhão pega fogo e carga de carne é saqueada na BR-101 /Divulgação/PRF

Caminhão pega fogo e carga de carne é saqueada na BR-101 (Divulgação/PRF)

Um caminhão pegou fogo por volta das 6h45 deste sábado (9), no Km 58 da BR-101, nas proximidades da estrada do Passarinho, no bairro da Guabiraba, no sentido Paulista, no Recife. O motorista seguia pela rodovia quando foi informado sobre o incêndio entre o baú e a carroceria.

Ele parou no acostamento e conseguiu sair do veículo sem ferimentos. Enquanto o fogo era controlado, populares saquearam a carga de carne transportada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas.

