Pernambuco receberá 607 combos de equipamentos para UBSs, anuncia Ministério da Saúde

De acordo com o governo federal, os equipamentos devem chegar ao estado a partir de novembro

Unidade Básica de Saúde (UBS) (Foto: Reprodução)

Pernambuco vai receber do governo federal 607 combos de equipamentos para melhorar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (11) pelo Ministério da Saúde. O investimento faz parte do PAC Saúde 2025, orçado em R$ 113,7 para Pernambuco.

De acordo com o ministério, os equipamentos devem atender a 9,4 milhões de pernambucanos. Ao todo, serão adquiridos 180 mil equipamentos para mais de 5 mil municípios brasileiros.

A aquisição será feita por meio de licitação pública, conforme edital publicado no Diário Oficial da União em 4 de agosto, disponível no site da AgSUS. A abertura das propostas está prevista para o dia 18 de agosto, no portal de Compras do governo federal.

“A aquisição dos 180 mil equipamentos, sendo 10 mil combos, faz parte do maior investimento descentralizado já realizado para as Unidades Básicas de Saúde, e claro, tudo isso para garantir o acesso universal, equânime e integral à saúde em todo o território nacional”, disse a secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas.

Serão adquiridos 10 mil combos, cada um contendo 18 equipamentos como ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e kits para Telessaúde. A previsão é que os equipamentos comecem a ser entregues a partir de novembro de 2025.

“Essa aquisição é fundamental para ampliar a resolutividade do cuidado, oferecer um atendimento mais seguro e humanizado, e reduzir encaminhamentos desnecessários para níveis mais complexos do sistema”, afirmou a diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, Luciana Maciel.

A AgSUS realizou consulta pública com o setor produtivo entre maio e junho de 2025. Nesse período, ouviu representantes da indústria, gestores públicos e especialistas para aprimorar as especificações técnicas dos produtos.

Confira os equipamentos que serão adquiridos:

Eletrocardiógrafo digital para Telessaúde;

Doppler vascular portátil;

Retinógrafo portátil para telessaúde;

Espirômetro digital;

Dermatoscópio para Telessaúde;

Eletrocautério (bisturi elétrico);

Desfibrilador externo automático (DEA);

Laser terapêutico de baixa potência;

Ultrassom para fisioterapia;

Equipamentos de estimulação elétrica;

Dinamômetro digital;

Balança digital portátil;

Tábua de propriocepção;

Câmara fria para conservação de vacinas;

Fotóforo (foco de luz de cabeça);

Cadeira de rodas;

Otoscópio digital;

Ultrassom portátil de bolso.