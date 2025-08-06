Variável da Dengue já registra 150 casos em Pernambuco

Inseto transmissor de doenças como dengue e zika: tática de resistência preserva o material genético (foto: Anjana Prasad)

Pernambuco vem registrando um aumento da circulação do sorotipo DENV-3 da dengue nas últimas quatro semanas, mais de 150 casos já identificados somente este ano. os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) nesta quarta-feira (6).

Nos anos anteriores, o comportamento foi o seguinte: foram registrados 4 casos de DENV-3 em 2023, na I Região de Saúde. Já em 2024, 17 casos foram identificados nas I, III, VIII e XII Regiões de Saúde.

Diante do aumento de casos, a Diretoria Geral de Vigilância Ambiental divulgou que está reforçando as medidas de prevenção. O cuidado é direcionado à população, quanto à redução dos focos criadouros do mosquito Aedes aegypti, e aos profissionais que atuam na vigilância de endemias e realizam visitas domiciliares para o controle vetorial. As orientações também se estendem àqueles que atuam no manejo clínico dos pacientes nas unidades de saúde.

A Diretoria Geral de Vigilância Ambiental da SES-PE encaminhou aos serviços de saúde e às gestões municipais um informe técnico que destaca o monitoramento in loco das áreas com provável presença do vetor da doença.

Destaca ainda a importância da coleta de amostras dos casos suspeitos de arboviroses nos primeiros dias dos sintomas (do 1º ao 5º dia), para realização do diagnóstico por RT-PCR em tempo oportuno e posterior identificação do sorotipo circulante.

"Percebemos que a queda nos números da dengue teve uma inversão nas últimas semanas, saindo de uma tendência de redução — esperada para o fim da sazonalidade — para um cenário de estabilidade ou aumento no número de notificações. Esse comportamento coincide com o aumento da circulação do DENV-3 no mesmo período. Esse sorotipo oferece risco aumentado de agravamento e óbito quando infecta pessoas que já tiveram outros sorotipos de dengue", destacou o diretor de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra.

A Secretaria recomenda o reforço das medidas de prevenção, controle vetorial e atenção aos sintomas. A eliminação dos focos do Aedes aegypti é essencial como medida direta para conter a proliferação da doença.

Sintomas

Em caso de sintomas como febre associada a dor de cabeça, manchas na pele, dores no corpo e/ou nas articulações, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos ou outras manifestações, orienta-se procurar imediatamente um serviço de saúde. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o agravamento da doença e/ou um possível óbito.

Prevenção

É importante evitar o acúmulo de água em pneus, latas e garrafas vazias, assim como cuidar de plantas e vasos, potes e outros objetos que possam servir como reservatórios de água. Realizar a limpeza regular da caixa d'água e mantê-la sempre fechada, com tampa adequada, também faz parte das medidas preventivas.

A população também deve fazer a limpeza de calhas, retirando folhas, galhos e tudo o que possa impedir o escoamento da água. Deve-se colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada, assim como eliminar entulhos do quintal. O potinho de água do animal de estimação também deve ser trocado com frequência.

Vacinação

Outra medida de prevenção contra a dengue é a vacinação. Ela está disponível em 48 cidades pernambucanas, localizadas nas I, V e VII Regionais de Saúde, para a população formada por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. No estado, 312.980 pessoas estão aptas a receber as duas doses do imunizante.

