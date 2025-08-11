Mais de 10 facções criminosas atuam em Pernambuco, diz levantamento

Segundo levantamento, Pernambuco é o segundo estado do País no número de grupos criminosos

Polícia Militar presente nas ruas do Recife (ARQUIVO/DP)

Um levantamento, divulgado nesta segunda-feira (11) pelo jornal O Globo, mostra que Pernambuco é o segundo estado com o maior número de grupos criminosos, com 12 facções em atuação no território. Ao todo, o País registra 64 facções nas 27 unidades da federação.

Segundo o levantamento, as maiores facções do Brasil, o Comando Vermelho (CV), criado no Rio de Janeiro, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, registram atividades em Pernambuco. Além delas, outros dez grupos locais também disputam espaço no Estado. São eles:

Bonde da Nike

Bonde da União

Bonde dos Cachorros

Bonde dos Loucos

Comando Litoral Norte (CLN)

Comando Litoral Sul (CLS)

Gêmeos de Gaibu

Haja Paz nos Quatro Cantos (HP4)

Primeiro Comando de Ipojuca

Trem Bala

Para o balanço, o jornal afirma ter se baseado em investigações das Secretarias de Defesa Social, de Administração Penitenciária e Ministérios Públicos.

Atuação no Estado

Citada no levantamento, a facção criminosa Trem Bala nasceu em Ipojuca, no Litoral Sul, e controla o tráfico de drogas de Porto de Galinhas, um dos principais cartões-postais do Estado. Investigações mais recentes, no entanto, apontam que o grupo teria se desmembrado em outras duas facções: o Comando Litoral Sul e o Comando Litoral Norte.

Na cidade de origem, a facção inicialmente disputou o território com o Primeiro Comando de Ipojuca (PCI), outro grupo local, em uma guerra que fez o número de homicídios explodir na cidade. Há relatos de vítimas torturadas e até de corpos enterrados de cabeça para baixo no mangue.

Historicamente, a facção alternava alianças ora com traficantes ligados ao CV, ora ao PCC. A presença dos cariocas em Pernambuco foi confirmada por operação recente da Polícia Federal (PF), em junho de 2025, que prendeu duas mulheres acusadas de coordenar as ações do bando no Estado.

Já em julho, um dos líderes do PCC em Pernambuco foi morto, em um confronto com policiais militares, em Casinhas, no Agreste do Estado. Ele foi identificado como Adeilson Mendonça Batista, de 39 anos, e era o principal alvo da ação, segundo a polícia.

Entre os grupos locais, a facção “Gêmeos de Gaibu” também é conhecida como “Gêmeos de Catende” ou “Tudo Dois”. Segundo a polícia, o grupo é liderado pelos irmãos Edcleibson João da Silva e Edcleidson Evilásio da Silva, que são gêmeos e acumulam diversas passagens pela cadeia.

Não há notícias recentes do Bonde da Nike. A última atuação do grupo noticiada foi a prisão de cinco homens, em Jaboatão dos Guararapes. Eles portavam submetralhadoras que haviam sido roubadas do prédio da Polícia Civil.

Outros três grupos seriam torcidas de um time de futebol da capital.