Sobe para três o número de presos envolvidos em chacina em Olinda

Quatro pessoas morreram no confronto entre facções rivais na comunidade do V8

Confronto entre facções deixa quatro mortos na comunidade do V8, em Olinda (Reprodução/Tv Globo)

Subiu para três o número de presos suspeitos de participação na chacina ocorrida na madrugada da última sexta-feira (8), na comunidade do V8, em Olinda, Região Metropolitana do Recife.

O confronto, motivado por disputa de território e tráfico de drogas entre facções criminosas — V8, Ponte Preta e Ilha do Maruim —, deixou quatro mortos: três homens e uma mulher trans.

Um dos presos foi identificado como Lucas Ferreira de Souza, de 25 anos. Ele era irmão de uma das vítimas fatais da chacina, e teria ido ao local para se vingar. Com o suspeito, foram apreendidos, três revolveres e drogas.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), ainda no dia da ocorrência, outros dois homens que teriam participado do crime foram apreendidos. Segundo a PM, pelo menos dez criminosos atuaram no crime.

"As investigações seguem sob a coordenação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", destacou nota da PCPE.

