Alvo de operação, quadrilha de roubo de veículos tem bloqueio de R$ 358 milhões em bens

Esquema envolvia roubo, adulteração de veículos e movimentação milionária com 47 investigados. Operação Caminho do Norte foi deflagrada pela Polícia Civil pernambucana

Polícia bloqueia R$ 358 milhões em bens de quadrilha especializada em roubo de veículos (Ascom/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) realizou, na terça-feira (5), a 43ª Operação de Repressão Qualificada do ano. A ação, chamada de Caminho do Norte, teve como foco a desarticulação de uma organização criminosa envolvida em roubo e adulteração de veículos, receptação, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, foram bloqueados bens que somam R$ 358 milhões.

De acordo com o delegado Bruno de Ugalde, responsável pela investigação, o trabalho foi dividido em duas frentes: a primeira voltada à documentação e veículos adulterados; e a segunda, ao rastreamento do dinheiro movimentado pelos integrantes. Ao todo, 47 pessoas foram investigadas. Desses, 19 tiveram mandados de prisão cumpridos.

“O foco foi atingir a parte financeira da organização. É o dinheiro que alimenta a prática dos crimes. Com autorização judicial, rastreamos valores, identificamos bens e conseguimos o bloqueio”, explicou o delegado.

Além das prisões, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão. O bloqueio de contas e o sequestro de bens foram determinados pela 12ª Vara Criminal da Capital.

Durante a operação, foram apreendidos 5 quilos de cocaína, 600 comprimidos de ecstasy, 1 quilo de maconha, crack, dois revólveres, uma pistola, uma espingarda, munições, R$ 23 mil em espécie e 10 veículos com sinais de adulteração. Ao longo da investigação, 20 veículos foram recuperados e devolvidos às vítimas ou seguradoras.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos usavam documentos falsos para registrar os veículos em nomes de terceiros. Isso dificultava a identificação do real proprietário e servia para ocultar o patrimônio.

O grupo agia em várias regiões do estado, com pontos de atuação em Limoeiro, Bom Jardim, Surubim, Buenos Aires, Araçoiaba, Condado, Abreu e Lima, Camaragibe, Paulista e Recife. Também havia ligação direta com criminosos nas cidades de Itaituba e Novo Progresso, no estado do Pará. A quadrilha utilizava essa rota para enviar os veículos roubados e adulterados para a região Norte.

A operação mobilizou 180 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Participaram também a Diretoria de Inteligência (DINTEL), o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), o Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE) e a Polícia Civil do Pará.

