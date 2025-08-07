Com quase 6 mil policiais, operação cumpre 510 mandados em 8 estados do Nordeste

A Operação Nordeste Integrado visa combater a criminalidade nas divisas dos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Mais de 5 mil agentes de segurança pública foram mobilizados

Polícias cumprem mandados em 8 estados (Divulgação )

Uma operação contra organizações criminosas interestaduais, deflagrada nesta quinta-feira (7), cumpre, em dois dias de diligências, 510 mandados de prisão e de busca e apreensão nas divisas de oito estados do Nordeste.

A ação conjunta, denominada Operação Nordeste Integrado, acontece nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Durante a operação, 5.903 agentes de segurança pública - entre policiais militares, civis, bombeiros e equipes de inteligência - estão mobilizados nas divisas dos estados participantes. Além do cumprimento dos mandados judiciais, está acontecendo um reforço no patrulhamento das áreas.

A operação tem como objetivo reduzir a criminalidade nas áreas de divisa estadual, especialmente crimes como homicídios, tráfico de entorpecentes e armas, roubos e furtos de veículos e cargas, além de assaltos.

Nos últimos anos, o estado de Pernambuco participou de outras ações interestaduais estratégicas, como as três edições da Operação Vale do São Francisco Seguro, em parceria com a Bahia; duas edições da Divisa Integrada com a Paraíba e uma edição com o Ceará e com o Piauí.

Dia D de combate à Violência Contra a Mulher

Paralelamente à Operação Nordeste Integrado, o estado de Pernambuco também está realizando nesta quinta (7) o Dia D da Operação Shamar, ação nacional voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.

A iniciativa, que é coordenada pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL/DIRESP), contará com ações educativas, preventivas e repressivas, incluindo:

Oficinas de práticas policiais;

- Palestras em escolas;

- Distribuição de materiais informativos;

- Mutirões para conclusão de inquéritos;

- Atendimento à população com foco em acolhimento e orientação.

As atividades ocorrerão simultaneamente nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Caruaru, Paulista, Surubim, Goiana, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Salgueiro, Afogados da Ingazeira, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Palmares e Arcoverde.