Estado tem 1 acidente grave ou morte no trabalho a cada 5 dias, diz Auditoria Fiscal do Trabalho

Até julho deste ano, o Estado registrou 18 mortes durante o trabalho e 24 acidentes graves de trabalhadores. Dados foram repassados pela Auditoria Fiscal do Trabalho

Fachada da sede do Ministério do Trabalho e Emprego (DIVULGAÇÃO/MTE)

Pernambuco registrou um acidente grave ou morte de trabalhadores, durante o expediente, a cada cinco dias, nos primeiros sete meses deste ano.

Os números foram repassados pela Auditoria Fiscal do Trabalho em Pernambuco, nesta segunda (11).

O estado vivencia a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CANPAT).

O Diario conversou com a Chefe de Fiscalização de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego em Pernambuco, Simone Holmes. Ela explicou que acidente de trabalho é tudo o que acontece durante o exercício do trabalho a serviço de uma empresa ou de um empregador doméstico e que provoca alguma lesão, alguma perturbação, que comprometa a capacidade para o trabalho, ou adoecimento, ou até a morte.

“Tudo que acontece com o trabalhador na prestação de serviços para alguém ou para um empregador é considerado acidente de trabalho, inclusive as doenças”, aponta.

Foram 18 mortes contabilizadas e 24 acidentes típicos graves de trabalhadores no Estado entre janeiro e julho de 2025. Em 2024, foram registrados 17.200 mil acidentes de trabalho.

“Os acidentes e doenças do trabalho representam um grave problema de saúde pública, pela sua elevada frequência e gravidade, grande proporção de casos fatais e adoecimentos, alto custo social agregado a estes eventos. Impactam diretamente as famílias, as empresas, o sistema de saúde e toda a sociedade”, explica Simone.

Os principais setores envolvidos na ocorrência de acidentes de trabalho em Pernambuco são serviços hospitalares, fabricação de açúcar, hiper e supermercados, coleta de resíduos, construção e transporte de cargas.

“Os setores que mais notificam acidente de trabalho são o setor saúde e com muitos acidentes de menor gravidade, com instrumentos perfuro-cortantes. Mas tem outros setores também, o setor de construção civil, em que os acidentes principais são aqueles ocorridos por queda, choque elétrico, às vezes, desabamento. Os acidentes, na maioria, são acidentes típicos, que ocorrem no ambiente de trabalho, por exemplo, no transporte de carga durante o deslocamento dos motoristas. Registrando que o motorista de carga é a categoria que mais morre no país”, destaca a auditora fiscal do trabalho.

Campanha

Desde abril deste ano, a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) realiza a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CANPAT), que é desenvolvida até dezembro.

“A campanha desse ano tem o tema é ‘CIPA e SESMT – Protegendo vidas no trabalho’, e tem a finalidade de fortalecer esses instrumentos fundamentais na prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. Então, assim, a gente ressalta a importância na capacitação e no investimento das empresas nesses instrumentos essenciais na prevenção de acidentes, tanto em empresas como em órgãos públicos e privados”, detalha.

O projeto consiste na realização de eventos presenciais e on-line, que incluem seminários, palestras, aulas, reuniões, publicações de material técnico e a ação nacional de segurança e saúde nas escolas, em todos os níveis educacionais do Ensino Básico.

“A prevenção de acidentes e doenças do trabalho é de extrema importância para garantir a proteção da saúde e da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, além da melhoria da qualidade de vida no trabalho”, ressalta a auditora fiscal do trabalho.