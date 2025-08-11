16 praias de Pernambuco estão impróprias para banho, aponta CPRH
Nova análise mostra que apenas 11 orlas monitoradas no estado apresentam condições seguras para os banhistas
Publicado: 11/08/2025 às 11:24
16 praias de Pernambuco estão impróprias para banho, aponta CPRH (Divulgação)
Apenas 11 das 27 praias avaliadas em Pernambuco estão próprias para banho, segundo nova análise divulgada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) na última segunda-feira (4).
O levantamento indica que 16 orlas foram classificadas como impróprias após apresentarem, nas amostras, níveis de 2.500 coliformes termotolerantes — mais que o dobro do limite permitido, que é de 1.000.
O estudo avaliou praias de 10 municípios, incluindo Itamaracá, Igarassu, Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Tamandaré e São José da Coroa Grande.
Segundo a CPRH, a classificação é feita com base em cinco coletas realizadas ao longo de cinco semanas ou com intervalos de pelo menos 24 horas entre cada amostragem.
As coletas ocorrem a um metro de profundidade, na faixa mais usada pelos banhistas. As análises seguem padrões internacionais para medir a presença de coliformes.
A agência recomenda evitar o banho quando houver lançamento de esgoto na orla, presença de resíduos sólidos ou manchas de óleo, após chuvas ou quando o local estiver classificado como impróprio. Também é indicado não entrar no mar em casos de floração de algas ou registros de doenças ligadas à água.
Praias impróprias
Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá
Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá
Praia do Capitão ( Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu
Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista
Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista
Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda
Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda
Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda
Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda
Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes
Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho
Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho
Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho
Praias próprias
Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá
Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife
Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes
Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca
Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca
Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré
Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande