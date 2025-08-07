Durante as buscas, o efetivo localizou caixas do Mounjaro, além de outra substância que esta em fase de estudo e não está liberada pela Anvisa

PF prende mulher envolvida com comercialização de canetas de emagrecimento no Recife (Polícia Federal)

Uma mulher, de 48 anos, foi detida após uma ação da Polícia Federal (PF), no bairro de Parnamirim, no Recife, na manhã de quarta-feira (6). A suspeita era investigada por comercializar medicamentos conhecidos como "canetas de emagrecimento". A operação aconteceu por volta das 6h e foi autorizada pela 13ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco.

A acusada, que não possui antecedentes criminais, foi alvo de denúncias recebidas por meio do canal oficial da Polícia Federal, o "Comunica PF", que apontavam que ela vendia o medicamento Mounjaro (Tirzepatide) por meio de suas redes sociais. Embora conhecido por auxiliar na perda de peso, o produto é aprovado apenas para o tratamento de diabetes.

Durante a busca, os policiais localizaram caixas de Mounjaro e também algumas unidades de Retatrutide, substância que ainda está em fase de estudos clínicos e não possui liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A mulher pode responder pelo crime previsto no artigo 334-A, §1º, inciso II, do Código Penal — contrabando — cuja pena varia de dois a cinco anos de reclusão.