Duas mulheres são executadas a tiros enquanto dormiam no Centro de Vicência

PCPE (Arquivo/DP)

Duas mulheres foram mortas a tiros durante a madrugada do último sábado (2), no Centro de Vicência, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Maria Caroline da Silva Souza e Maria Leandra de Oliveira Silva, ambas com 23 anos, estavam dormindo quando foram surpreendidas. As duas mantinham uma relação de união estável.

Segundo a Polícia Militar, criminosos armados invadiram a residência durante a madrugada e efetuaram diversos disparos contra as jovens. Moradores da região relataram ter ouvido cerca de 20 tiros.

As vítimas chegaram a ser socorridas com vida e levadas ao hospital municipal, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda de acordo com a polícia, Maria Leandra possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Em nota a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a ocorrência por meio da 11ª Delegacia de Goiana. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e motivação do crime. As investigações seguem em andamento.", destacou.