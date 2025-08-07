Incêndio atinge casa em Cavaleiro, em Jaboatão
Bombeiros foram acionados e não houve vítimas
Publicado: 07/08/2025 às 22:45
Bombeiros foram acionados e contralaram as chama em poucas horas (Foto: Divulgação)
Um incêndio atingiu uma residência no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na noiet desta quinta-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado pela população por volta das 19h.
Uma família morava no local qs chamas atingiram o pavimento superior, destruindo cerca de 10 m², entre sala e cozinha. Moradores conseguiram conter o fogo antes da chegada das equipes, que realizaram o rescaldo e impediram nova ignição.
A ocorrência mobilizou duas viaturas e oito militares, com apoio da Neoenergia e da Defesa Civil. O incêndio foi controlado e declarado encerrado às 20h10. Não houve feridos