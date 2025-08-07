° / °

Vida Urbana
INCÊNDIO

Incêndio atinge casa em Cavaleiro, em Jaboatão

Bombeiros foram acionados e não houve vítimas

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/08/2025 às 22:45

Seguir no Google News Seguir

Bombeiros foram acionados e contralaram as chama em poucas horas/Foto: Divulgação

Bombeiros foram acionados e contralaram as chama em poucas horas (Foto: Divulgação)

Um incêndio atingiu uma residência no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na noiet desta quinta-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado pela população por volta das 19h.

Uma família morava no local qs chamas atingiram o pavimento superior, destruindo cerca de 10 m², entre sala e cozinha. Moradores conseguiram conter o fogo antes da chegada das equipes, que realizaram o rescaldo e impediram nova ignição.

A ocorrência mobilizou duas viaturas e oito militares, com apoio da Neoenergia e da Defesa Civil. O incêndio foi controlado e declarado encerrado às 20h10. Não houve feridos

Jaboatão
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP