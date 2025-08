Quatro cidades e um distrito da Mata Sul têm possibilidades de inundação por conta das chuvas

A cidade de Barreiros registrou um acumulado de 165,29 mm de chuva nas últimas 48h (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Quatro cidades e um distrito da Mata Sul de Pernambuco estão com possibilidade de inundação devido ao acumulado de água nos rios Pirangi, Jacuípe e Carimã, que atingiram a cota de “alerta” por conta das chuvas que caem na região desde o fim de semana.

De acordo com Monitoramento Hidrológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o Rio Carimã, em Barreiros, atingiu a marca de 310 centímetros. O acumulado de chuva registrado no município, nas últimas 48h, foi de 165,29 mm.

O Rio Pirangi, em São Benedito do Sul, também atingiu a cota de “alerta”. Com isso, os municípios de São Benedito do Sul, Jaqueira e Maraial devem permanecer atentos com a possibilidade de inundação.

Segundo a Apac, nas últimas 48h choveu 50,85 mm em São Benedito do Sul, 46,92 mm em Maraial e 43,31 mm em Jaqueira.

O distrito de Santa Terezinha, localizado na cidade de Água Preta, na Mata Sul do estado, também tem a possibilidade de inundação por conta do Rio Jacuípe, que atingiu cota de “alerta” na altura de Jacuípe-AL.

Ainda segundo Apac, os demais rios que cortam Pernambuco seguem em seus níveis normais.