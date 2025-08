Estudantes pernambucanos conquistam medalhas inéditas na Olimpíada Internacional de Matemática

Ex-alunos do Colégio GGE, João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel, ambos de 18 anos, conquistaram respectivamente as medalhas de prata e bronze na Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), feito inédito para o estado

Os estudantes pernambucanos João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel, ambos de 18 anos, alcançaram um feito inédito para o estado ao conquistarem uma medalha de prata e outra de bronze, respectivamente, na 66ª edição da Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), disputada na cidade de Sunshine Coast, na Austrália.

Essa é a primeira vez que Pernambuco conquista duas medalhas da IMO, considerada a mais importante disputa mundial da área.

Ambos os estudantes, que concluíram o ensino médio no Colégio GGE, se destacaram entre 635 participantes de 114 países que disputaram a competição entre os dias 10 e 20 de julho.

“Essa medalha representa a minha trajetória de muito esforço e dedicação. Só de participar e representar o meu país em um cenário internacional já é muito gratificante, mas conseguir um bom resultado é ainda melhor", ressaltou João Pedro Bandeira, medalhista de prata.

Ao todo, a delegação brasileira, que também era integrada pelos professores de Matemática e membros da Associação da Olimpíada Brasileira de Matemática (AOBM), Márcio Gomes e Thiago Dias, obteve cinco medalhas e uma menção honrosa.

"É uma sensação especial. Foi uma jornada de cinco anos de muita disciplina, dedicação, alegrias e frustrações. Fico muito feliz de poder representar o Brasil e Pernambuco na IMO e em dividir essa conquista com minha família, meus amigos, meus professores e meu colégio, o GGE, que sempre acreditaram em mim”, destacou o medalhista de bronze, Vinícius Pimentel.

A IMO tem como principais objetivos descobrir, incentivar e desafiar jovens talentos da matemática ao redor do mundo, além de promover a troca de experiências e a cooperação entre os participantes.

A competição aconteceu ao longo de dois dias, com uma prova por dia. Cada prova tinham três problemas, totalizando seis questões que abordavam áreas como álgebra, teoria dos números, combinatória e geometria.

Cada questão vale até 7 pontos, e os participantes tinham até 4 horas e 30 minutos para concluírem cada avaliação.

"Participar da IMO pelo segundo ano consecutivo já é motivo de enorme orgulho. Mas conquistar medalhas na olimpíada mais difícil do mundo e ser a única escola de Pernambuco a alcançar esse feito é a realização de um sonho", disse Márcio Gomes, que também é professor do Colégio GGE.

Trajetória até chegar ao IMO 2025

Para participar da Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), ambos os estudantes participaram da Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), que reúne cerca de 20 milhões de candidatos em todo o país, na qual ficaram entre os 300 estudantes com maior pontuação.

Após a OBMEP, eles disputaram a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), onde foram medalhistas. Eles foram convidados para realizar os testes de seleção para a equipe brasileira que representa o país em competições internacionais.

João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel ficaram entre os seis primeiros da seletiva e passaram a integrar a Seleção Brasileira de Matemática, iniciando os treinamentos promovidos pela OBM.

Ambos estudantes participaram de uma preparação intensiva organizada pela comissão da OBM, com foco em disputas internacionais. Ao todo, foram três fases de treinamento: duas realizadas em São Paulo e uma no Recife, na unidade do Colégio GGE em Boa Viagem.

"A preparação para chegar até aqui exigiu muito esforço e dedicação, não só dos nossos alunos, mas de toda a equipe do GGE: professores, coordenadores, diretores e até profissionais da portaria e da limpeza. Foram cinco anos de uma caminhada marcada por disciplina, paixão pela matemática e resiliência", completou Márcio Gomes.