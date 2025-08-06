Inmet publica alerta para 32 municípios de Pernambuco nesta quarta (6)
Alerta do Inmet, que inclui municípios do Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte, tem validade até as 10 horas desta quinta-feira (7)
Publicado: 06/08/2025 às 13:12
Previsão do Inmet para esta quarta-feira (6) (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de ‘Potencial Perigo’ para 32 municípios pernambucanos. A previsão desta quarta-feira (6) tem validade até as 10h da quinta-feira.
Segundo o Inmet, a faixa amarela que simboliza o risco de acúmulo de água entre 20mm e 30mm, hora, ou 50mm, dia, abrange municípios da Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte.
Confira os municípios que estão inclusos no alerta do Inmet:
Abreu e Lima
Aliança
Araçoiaba
Buenos Aires
Camaragibe
Camutanga
Carpina
Chã de Alegria
Condado
Feira Nova
Ferreiros
Glória do Goitá
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Paudalho
Paulista
Recife
São Lourenço da Mata
Timbaúba
Tracunhaém
Vicência
Vitória de Santo Antão