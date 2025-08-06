Inmet publica alerta para 32 municípios de Pernambuco nesta quarta (6)

Alerta do Inmet, que inclui municípios do Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte, tem validade até as 10 horas desta quinta-feira (7)

Previsão do Inmet para esta quarta-feira (6) (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de ‘Potencial Perigo’ para 32 municípios pernambucanos. A previsão desta quarta-feira (6) tem validade até as 10h da quinta-feira.

Segundo o Inmet, a faixa amarela que simboliza o risco de acúmulo de água entre 20mm e 30mm, hora, ou 50mm, dia, abrange municípios da Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte.

Confira os municípios que estão inclusos no alerta do Inmet:

Abreu e Lima

Aliança

Araçoiaba

Buenos Aires

Camaragibe

Camutanga

Carpina

Chã de Alegria

Condado

Feira Nova

Ferreiros

Glória do Goitá

Goiana

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Paudalho

Paulista

Recife

São Lourenço da Mata

Timbaúba

Tracunhaém

Vicência

Vitória de Santo Antão