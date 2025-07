Assaltantes invadem estação da Compesa e deixam 100 mil moradores sem água na Zona da Mata

O crime prejudizou o abastecimento em diversas cidades da região (Foto: Compesa)

Criminosos invadiram a Estação Elevatória de Água Bruta Murupé (sistema de bombeamento) localizada no município de Vicência, na Zona da Mata de Pernambuco, deixando 100 mil pessoas sem água. O crime aconteceu na terça-feira (29) e os suspeitos renderam o operador que estava de plantão.

De acordo com a Compesa, os assaltantes roubaram a placa de concreto do muro da unidade, renderam o funcionário, furtaram seus pertences e ainda levaram cabos e equipamentos da elevatória.

O crime afetou o abastecimento em cidades da Mata Norte do estado. A unidade invadida faz parte do Sistema Integrado Siriji e é responsável pelo abastecimento das cidades de:

Buenos Aires,

Vicência,

Itaquitinga,

Machados,

Condado

Distritos de Borracha e Murupé (Vicência), Tupaoca e Upatininga (Aliança) e Siriji (São Vicente Ferrer).

A Companhia acionou a Polícia Militar, que esteve no local e registrou a ocorrência. A previsão é que a unidade volte a operar no próximo sábado (2), quando será iniciada a retomada do abastecimento de água para as áreas afetadas.