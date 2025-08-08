Cano mestre rompe durante teste da Compesa e danifica 17 casas em Caruaru
Companhia informou que irá ressarcir os moradores pelo dano causado
Publicado: 08/08/2025 às 20:39
Cano da Compesa estourou na noite de quinta-feira (7) na Rua San Marino (Foto: Reprodução/Instagram)
Moradores da Rua San Marino, no bairro São João da Escócia, em Caruaru, tomaram um susto na noite de quinta-feira (7) após um cano mestre da Compesa romper e jorrar jatos de água. Algumas casas foram danificadas e vídeos do ocorrido foram compartilhados pela população nas redes sociais.
Algumas pedras foram arremessadas pela água e quebraram telhas das casas. Pessoas que vivem no local perderam alguns móveis, roupas, além de terem sofrido prejuízos nos imóveis.
Nas imagens que circulam nas redes é possível ver o forte jato de água saindo do cano enquanto moradores assistem à cena assustados. Pelo menos 17 casas sofreram danos, mas não houve vítimas.
A Compesa estava realizando testes na Adutora de Jucazinho, que está recebendo água do Rio São Francisco para abastecer a cidade de Riacho das Almas, quando o cano estourou. O fluxo de água foi interrompido após sensores de pressão detectarem o vazamento.
A companhia informou que já pagou um auxílio emergencial no valor de um salário mínimo para os moradores prejudicados e que está realizando um levantamento para fazer o ressarcimento dos danos.
A Compesa destacou que vazamentos como este podem ocorrer em fase de testes devido ao aumento das pressões da água nas tubulações.