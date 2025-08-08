° / °

Vida Urbana
SANEAMENTO

Comerciantes do Mercado de Afogados denunciam perda de clientes por conta de esgoto a céu aberto

Problema teria sido causado após obra no local. Acúmulo de água suja atrai roedores e insetos para perto do mercado

Adelmo Lucena

Publicado: 07/08/2025 às 20:20

Seguir no Google News Seguir

àgua suja se espalha na lateral do Mercado de Afogados/Foto: Melissa Fernandes/DP Foto

àgua suja se espalha na lateral do Mercado de Afogados (Foto: Melissa Fernandes/DP Foto)

Moradores e comerciantes que vivem e trabalham no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, estão sofrendo prejuízos financeiros e de saúde causados por uma poça de água da rede de esgoto. Pessoas que passam diariamente entre o cruzamento entre as ruas do Acre e Nicolau Pereira, na esquina do Mercado de Afogados, denunciam que o trecho está quase intransitável.

A equipe do Diario de Pernambuco esteve no local nesta quinta-feira (7) e registrou imagens que mostram um esgoto a céu aberto que toma parte das vias, formando grandes poças de água suja. Veículos trafegam com dificuldade, contornando a área alagada e os buracos.

O mau cheiro causado pelo acúmulo de água da rede de esgoto tem afastado clientes que costumavam frequentar o Mercado de Afogados. Comerciantes precisam descarregar seus produtos e fazer as vendas driblando a água suja que está tomando conta das ruas. Solange de Barros, de 54 anos, mantém um boxe de refeições no espaço e precisou demitir duas funcionárias após perder clientes devido ao odor.

“Eu nunca vi um absurdo desses Não estamos vendendo porque ninguém não tem estacionamento. Quando chove, alaga e a água da chuva sobe junto com a do esgoto. É um absurdo e ninguém toma providência. A gente está assim, ao deus-dará. O movimento está fraco. Hoje eu vendi duas cervejas desde de manhã. Antes dessa obra o povo vinha, estacionava e bebia aqui no mercado. Eu tinha três funcionários e agora só estou com uma porque o movimento caiu”, relata a comerciante, que afirma ter sido infectada com o vírus da dengue por conta da quantidade de mosquitos que rondam a água parada.

Outro comerciante que também passou por problemas de saúde é Leonardo Alberto Alves, de 50 anos. Ele vende bebidas no mercado e recebeu alta após contrair uma doença que acredita ter vindo da água suja.

Tenho este comércio há mais de cinco anos e esse esgoto está assim há um ano. Trabalhar com esse cheiro é horrível e nojento. Eu saí do hospital ontem e já vi relatos de um homem que morreu de leptospirose. A gente paga tanto imposto, tem um condomínio que a gente paga do mercado e a gente passa por uma situação dessa. A gente corre atrás [dos responsáveis], mas não dá em nada”, conta.

O vendedor Rodrigo Azevedo, de 40 anos, também viu sua clientela ir embora à medida que o mau cheiro e os alagamentos pioraram. Ele comercializa frutos do mar e comenta que nenhum cliente quer ir comprar em um estabelecimento com a higiene comprometida.

“Pelo menos 50% dos clientes deixaram de comprar. Todos os dias sentimos esse mau cheiro, desde 5h até 17h, e os clientes também reclamam. Estava até difícil pagar os impostos porque não temos clientes. Essa água suja chega até o último degrau do mercado quando chove, mas até com a maré cheia fica ruim”, pontua.

A Compesa informou que "não opera rede coletora de esgoto na Rua do Acre, bairro de Afogados, e também não está implantando tubulações de esgoto nessa via".

Já a Emlurb informou que "a BRK/COMPESA executa, no momento, implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário. A empresa pediu prazo até dia 22 para finalizar os serviços. Pela Lei do Pavimento do Recife, a concessionária que causa interferência na via é responsável pela recomposição da via".

Moradores do bairro são obrigados a passar pela água suja para chegar nos destinos
Problema se estende por meses, denunciam comerciantes
Vendedor Rodrigo Azevedo, de 40 anos, perdeu parte da clientela por conat do mau cheiro
Leonardo Alberto Alves, de 50 anos, diz ter ficado doente por conta da situação do local
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP