Jacaré de grande porte é resgatado na Zona Sul do Recife

O resgate do animal foi realizado por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental; ele ficará sob os cuidados do Cetras, até que esteja pronto para voltar à natureza

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/08/2025 às 10:55

Jacaré de grande porte é resgatado na Zona Sul do Recife /Ascom/PMPE

Um jacaré de grande porte foi resgato na noite de quinta-feira (7), na Rua Rio Branco, na Cohab, Zona Sul do Recife. A ação foi realizada por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA).

De acordo com a policia, após a captura, foi registrado que o animal não apresentava lesões.

O jacaré foi encaminhado para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) de Tangará, onde ficará sob os cuidados da equipe técnica, até que esteja pronto para retornar ao seu habitat natural.

COHAB , jacaré , Resgatado
