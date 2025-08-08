Hemope e Alepe montam parceria para campanha de doação de sangue que pode beneficiar 600 pessoas

Na terça-feira (12), a campanha "Doar para Salvar 2025" estará com 10 cadeiras de coleta instaladas na sede da Alepe, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A expectativa é coletar 150 bolsas de sangue, que beneficiará até 600 pessoas.

Além dos servidores da Alepe, a campanha também conta com a adesão da Câmara de Vereadores do Recife e do Tribunal de Contas do Estado (TCE) (Foto: Divulgação/Alepe)

Uma parceria entre a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e a Fundação Hemope promoverá, nesta terça-feira (12), uma campanha de doação de sangue, com expectativa de coletar 150 bolsas, que beneficiarão até 600 pessoas.

Com slogan “Doar para Salvar 2025”, a ação tem como objetivo reforçar os estoques de sangue que abastecem hospitais de todo o estado, especialmente após uma queda de 30% nas doações registrada no mês de julho.

De acordo com a Alepe, será instalada uma estrutura com 10 cadeiras de coleta na sede do poder legislativo estadual, localizada na Rua da União, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A coleta será realizada das 8h30 às 16h, com uma pausa para o almoço entre 12h e 13h.

“Ao participar dessa campanha, o cidadão não apenas contribui para fortalecer os estoques do Hemope, mas também recebe orientações sobre saúde. Com essa iniciativa, a Alepe reforça seu compromisso com a saúde da população, promovendo ações educativas que despertam a solidariedade", enfatizou o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto.

Além dos servidores da Alepe, a campanha também conta com a adesão da Câmara de Vereadores do Recife e do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A população em geral também poderá participar da ação, desde que atenda aos critérios estabelecidos pelo Hemope.

Os funcionários das três instituições, que participaram de capacitação do Hemope na última segunda (4), irão atuar como captadores de doadores de sangue. A campanha é coordenada pela Superintendência de Saúde da Alepe, liderada por Wildy Ferreira.

Para o primeiro-secretário da Alepe, deputado Francismar Pontes, a campanha reforça a importância da solidariedade e do compromisso coletivo com a vida.

“Em um período crítico como o mês de julho, marcado por férias escolares e aumento no número de cirurgias, cada doação faz a diferença”, destacou Francismar Pontes.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Critérios para doação

Para participar da campanha, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal); pesar mais de 50 kg; estar alimentado, em boas condições de saúde; não estar gripado ou com sintomas de infecção. Será preciso apresentar documento oficial com foto.

De acordo com o Hemope, a instituição é responsável por 80% da demanda transfusional do Estado, o que torna ações como essas fundamentais para garantir o atendimento a pacientes em todo o território pernambucano. Uma bolsa de sangue tem o potencial de salvar até quatro vidas.