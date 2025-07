Férias escolares: Hemope reforça campanha para doação de sangue

A ideia é mostrar para a população a importância de manter os estoques de sangue abastecidos, especialmente neste período do ano, quando há maior locomoção para viagens e os atendimentos hospitalares também se intensificam.

O mÊs d ejunho é voltado para a conscientyização da doação de sangue (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Fundação Hemope intensifica durante o mês de julho o chamado à solidariedade com a campanha “Doe Sangue nas Férias”.

A ideia é mostrar para a população sobre a importância de manter os estoques de sangue abastecidos, especialmente neste período do ano, quando há maior locomoção para viagens e os atendimentos hospitalares também se intensificam.

Mesmo com as férias escolares e recessos profissionais, a necessidade por sangue é constante.

O sangue doado para a Hemorrede ajuda a salvar vidas por todo o estado de Pernambuco. Pois abastece os Hospitais Estaduais.

Como doar sangue

A doação é um gesto rápido, seguro e pode beneficiar até quatro pessoas. Para doar sangue no Hemope, é importante estar em boas condições de saúde e não ter apresentado sintomas gripais nos últimos 15 dias; ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam estar acompanhados de responsável legal; se for maior de 60, precisa ter feito a primeira doação antes dos 60 anos); pesar mais de 50 kg; estar descansado (mínimo de 6 horas de sono); ter se alimentado nas últimas 3 horas; não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. É necessário apresentar um documento oficial com foto, como RG ou CNH (original ou fotocópia autenticada).

Em Recife, o Hemope funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30, na Rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças. Os horários e endereços dos hemocentros de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Ouricuri, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada estão disponíveis no site e nas redes sociais da Fundação Hemope.