Jacaré aparece em calçada após fortes chuvas no litoral pernambucano

O animal assustou os moradores de Barreiros, mas foi removido do local/Foto: Reprodução/Instagram

Moradores da cidade de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, foram surpreendidos na manhã desta quinta-feira (15) com a aspiração de um jacaré de cerca de 1,5 metro de comprimento na calçada de uma casa nas proximidades da antiga delegacia do município. O animal teria ido parar na a área urbana após as fortes chuvas que atingiram o litoral do estado.

Um morador conseguiu capturá-lo com segurança, utilizando uma corda e técnicas improvisadas para imobilizá-lo, evitando riscos para os demais residentes. Após isso, ele foi levado de volta para um rio.

Pessoas que passavam pelo local fizeram registros do animal e o homem responsável por imobilizar o jacaré também fez uma foto com o bicho.

É comum surgirem cobras, gambás, tatus, jacarés e até felinos silvestres em áreas urbanas após alagamentos ou deslizamentos. É importante ficar atento em áreas de mata, rios ou canais. Por medidas de segurança, é recomendado evitar contato direto com o animal e manter uma distância segura.

A população é orientada a ligar para o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil, ou a Secretaria de Meio Ambiente.