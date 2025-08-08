Menino de 10 anos assassinado em Belo Jardim será enterrado na manhã desta sexta (8)
Alexsandro Vital dos Santos foi encontrado morto dentro de um galpão abandonado após ser esganado com um cabo de aço e levar pedradas na cabeça e no tórax. O suspeito, um adolescente de 17 anos, foi apreendido na tarde desta quinta-feira (7).
Publicado: 08/08/2025 às 09:16
O corpo da criança está sendo velado na Travessa Francisco Muniz Arraes, de onde seguirá para o sepultamento no cemitério municipal de Belo Jardim. (Foto: Reprodução / Redes sociais)
O sepultamento do menino Alexsandro Nunes Vital, de 10 anos de idade, encontrado morto em um galpão abandonado na cidade Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, acontece nesta sexta-feira (8).
O corpo da criança está sendo velado na Travessa Francisco Muniz Arraes, no bairro de Floresta, de onde seguirá para o sepultamento, marcado para às 10h, no cemitério municipal de Belo Jardim.
O clima da cidade é de bastante revolta e tristeza diante da brutalidade de como o crime aconteceu. Segundo as investigações, um adolescente de 17 anos, apreendido na tarde desta quinta (7), teria atraído a criança para o galpão abandonado, com o pretexto de buscar talas para confeccionar uma pipa.
O suspeito teria esganado a criança com um cabo de aço e depois teria dado pedradas na cabeça e no tórax da vítima. De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime seria uma dívida de R$ 6 mil que estaria ligada ao pai da criança, que foi preso há cerca de 30 dias por tráfico de drogas.
Por meio de nota publicada nesta quinta (7), a Prefeitura de Belo Jardim lamentou o falecimento de Alexsandro, que era estudante da Escola Municipal Sebastião Cabral, localizada no bairro da Cohab.
“Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, que hoje sofre com a perda precoce e irreparável dessa criança com tantos sonhos pela frente.Nossos sentimentos mais sinceros a todos que conviviam com Alexsandro. Que Deus conforte o coração de todos ", finalizou a nota.
A Ordem dos Advogados (OAB) de Belo Jardim também lamentou a morte do menino e demonstrou solidariedade aos familiares, amigos e toda a comunidade impactada por esta trágica perda.
“A morte de uma criança é uma tragédia irreparável que comove e indigna. Diante dos fatos, cobramos das autoridades e dos órgãos competentes que realizem uma investigação rigorosa e transparente, a fim de esclarecer as circunstâncias que levaram a esse desfecho tão doloroso. A memória de Alexsandro e o sofrimento de sua família não podem ser em vão” diz trecho da nota publicada nesta quinta (7).
A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Belo Jardim, registrou a ocorrência como homicídio consumado.