Polícia prende adolescente suspeito de matar criança de 10 anos em galpão em Belo Jardim

O jovem de 17 anos foi detido e Ministério público e Justiça analisam possibilidade de internação.

Alexsandro Vital Nunes dos Santos foi encontrado morto em um galpão (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil prendeu um adolescente de 17 anos, nesta quinta-feira (7), suspeito de assassinar uma criança de 10 anos na comunidade Vila Bela, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu na noite da quarta-feira (6) e o menino foi localizado dentro de um galpão abandonado próximo à BR-232.

As investigações apontam que o jovem teria atraído a vítima, identificada como Alexsandro Vital Nunes dos Santos, com o pretexto de buscar talas para confeccionar uma pipa. Ele levou o menino para o galpão e o esganou com um cabo de aço e depois teria dado pedradas na cabeça e no tórax da vítima

O suspeito é natural de Canhotinho, no Agreste, mas estava na casa dos avós em Belo Jardim quando foi localizado pelas autoridades. De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime seria uma dívida de R$ 6 mil que estaria ligada ao pai da vítima, que foi preso há cerca de 30 dias por tráfico de drogas.

O adolescente estava sendo ameaçado e acabou assassinando a criança por retaliação. Após ser identificado, ele foi encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário que serão responsáveis por decidir sobre a internação dele.

A prefeitura de Belo Jardim lamentou a morte da criança. “Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, que hoje sofre com a perda precoce e irreparável dessa criança com tantos sonhos pela frente.Nossos sentimentos mais sinceros a todos que conviviam com Alexsandro. Que Deus conforte o coração de todos”, diz a nota da gestão

.A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Belo Jardim, registrou a ocorrência como homicídio consumado.

