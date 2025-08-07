Criança de 10 anos é encontrada morta em galpão abandonado de Belo Jardim

Segundo informações extraoficiais, o corpo do menino foi encontrado com um cabo em volta do pescoço e com uma pedra sobre o tórax. A criança teria desaparecido por volta das 15h da quarta-feira (6)

Uma criança de 10 anos, identificada como Alexsandro Nunes Vital, foi encontrada morta, nesta quarta-feira (6), dentro de um galpão abandonado, no bairro de Vila Bela, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações extraoficiais, o corpo do menino foi encontrado com um cabo em volta do pescoço e com uma pedra sobre o tórax. A criança teria desaparecido por volta das 15h da quarta-feira (6).

Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Jardim lamentou o falecimento de Alexsandro, que era estudante da Escola Municipal Sebastião Cabral, localizada no bairro da Cohab.

“Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, que hoje sofre com a perda precoce e irreparável dessa criança com tantos sonhos pela frente.Nossos sentimentos mais sinceros a todos que conviviam com Alexsandro. Que Deus conforte o coração de todos ", finalizou a nota.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Belo Jardim, registrou a ocorrência como homicídio consumado. A corporação informou também que as investigações seguem em andamento.

