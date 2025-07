Corpos de mãe e filho são encontrados em estado de decomposição dentro de casa em Belo Jardim

Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)

Os corpos de Mônica da Silva, de 33 anos, e de seu filho, Angel Gabriel da Silva, de apenas 4 anos, foram encontrados em avançado estado de decomposição na tarde da quarta-feira (9), dentro de uma residência localizada na Rua Antonino Gonzaga, no bairro de São Pedro, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. A Polícia Civil investiga as circunstâncias das mortes, que permanecem sem explicações.

Segundo relatos de moradores da região, mãe e filho haviam se mudado para o imóvel há cerca de 15 dias. Desde então, não foram mais vistos na vizinhança. A situação chamou a atenção após um forte odor passar a exalar da casa, o que levou um vizinho a acionar as autoridades.

De acordo com as informações preliminares repassadas pela perícia, a criança foi encontrada deitada na cama, enquanto o corpo da mãe estava caído no chão. Ainda não foram identificados sinais visíveis de violência nos corpos, e as causas das mortes só poderão ser confirmadas após exames detalhados no Instituto de Medicina Legal (IML), para onde os corpos foram encaminhados, em Caruaru.

Em nota oficial, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como "morte a esclarecer" pela Delegacia de Belo Jardim. A corporação reforçou que as investigações estão em curso e que todas as linhas possíveis estão sendo apuradas até o total esclarecimento dos fatos.