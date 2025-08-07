Protesto de ocupantes do Americano Batista complica trânsito no Centro do Recife

O grupo, que ocupa o prédio desde o início da semana, reivindica o direito à moradia

Incêndio causado pelo protesto dos ocupantes do Colégio Americano Batista (Cortesia)

Protesto realizado no começo da tarde desta quinta-feira (7) por integrantes do Movimento Moradia Digna, que ocupam Colégio Americano Batista, provocou transtornos no trânsito do Centro do Recife. Os manifestantes bloquearam trechos da Rua Dom Bosco.

O grupo, que ocupa o prédio desde o início da semana, reivindica o direito à moradia e denuncia o abandono do imóvel, desativado há anos.



“Esse protesto é pra cobrar um direito básico: o direito à moradia. Ocupamos porque não temos onde viver, e o poder público vira as costas. Governadora, olhe com carinho para essas pessoas. Já são anos de sofrimento. Foram investidos R$ 80 milhões com recursos federais, e o povo continua clamando por moradia. O que falta não é dinheiro, é vontade política e uma equipe que realmente trabalhe para resolver esse problema.” diz Pedro Salviano, líder do movimento moradia digna.

O corpo de bombeiros se deslocou para o local para conter as chamas. A Polícia Militar de Pernambuco deslocou 2 viaturas e quatro motos para conter o protesto.

O ato foi encerrado pouco depois das 13h.

Veja o que diz o Governo de Pernambuco



A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado (Seduh) informa que tem dialogado com os movimentos sociais por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) desde o primeiro momento da ocupação do terreno do antigo Colégio Americano Batista, na segunda (4). Buscamos uma solução habitacional viável para as famílias e a desocupação pacífica do imóvel.

Um dos movimentos, o MLTT, já foi contemplado com um terreno doado pelo Estado em Jaboatão dos Guararapes, com capacidade para 200 unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida – Entidades. No entanto, a entidade ainda não apresentou projeto para seleção pelo governo federal. Também está sendo tratado um terreno em Paulista, na área da Mirueira, com sua destinação aprovada para moradia social por meio do mesmo programa.

É importante saber que o imóvel do Americano Batista foi adquirido com recursos do Fundo Nacional de Educação e, conforme a legislação vigente, será obrigatoriamente destinado à instalação de uma instituição de ensino. O projeto do Estado prevê uma escola técnica para o local. A área estava tapumada e passava por preparação para sondagem do solo.

Em relação às demandas habitacionais, outras áreas também estão sendo disponibilizadas por chamamento público, como parte da política habitacional ativa do governo de Pernambuco, sempre em diálogo com entidades organizadas. Os movimentos de luta por moradia e suas pautas são tratados com seriedade e responsabilidade em Pernambuco, em respeito à legalidade e ao compromisso com o direito à moradia digna.



