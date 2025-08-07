João Trindade, conhecido como "Seu João de Elefante", morre aos 86 anos

Seu João de Elefante atuou por mais de 40 anos no Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda, sendo presidente da instituição por 33 anos.

Em 2023, Seu João de Elefante recebeu o título de Cidadão Olindense, homenagem imposta por por conta de todo o seu compromisso, paixão e contribuição com a preservação da identidade cultural de Olinda. (Foto: Divulgação / Elefante de Olinda)

Faleceu nesta quinta-feira (7), aos 86 anos, João da Silva Trindade, popularmente conhecido como Seu João de Elefante, uma das figuras mais emblemáticas do Carnaval de Olinda.

O próprio Elefante de Olinda emitiu nota em suas redes sociais, lamentando o falecimento de Seu João de Elefante, que “durante todo esse tempo, lutou incansavelmente pela nossa cultura e pelo Carnaval de Olinda, exaltando sempre sua grande paixão pelo Elefante de Olinda e seu compromisso para que a chama do frevo sempre brilhasse.”

Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda lamentou o falecimento de Seu João de Elefante e se solidarizou com familiares, amigos, integrantes do clube e toda a comunidade olindense. A gestão municipal decretou luto oficial de três dias, em respeito à sua trajetória e em reconhecimento à sua importância para a cultura da cidade

“João Trindade foi um incansável defensor da cultura popular e do frevo, tornando-se símbolo de resistência, alegria e tradição na nossa cidade. Seu amor pelo Carnaval, pela vida e seu compromisso com a preservação da identidade cultural de Olinda marcaram gerações e deixaram um legado inestimável. Que seu legado siga inspirando o povo da nossa cidade”, cita um dos trechos da nota.

Em 2023, Seu João de Elefante recebeu o título de Cidadão Olindense, homenagem concedida por conta de todo o seu compromisso, paixão e contribuição com a preservação da identidade cultural de Olinda.

Nas redes sociais, o Bloco Carnavalesco Homem da Meia-Noite lamentou o falecimento de João Trindade, classificando-o como “eterno presidente do Elefante de Olinda", por conta das décadas de dedicação, amor e compromisso com a cultura popular, o frevo e o Carnaval de Olinda.

Até o momento da publicação desta matéria, não foram informadas a causa da morte, bem como dia, horário e local de velório e enterro.