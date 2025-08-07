João Fonseca: confira horário e onde assistir ao Masters de Cincinnati
Brasileiro estreia no Masters 1000 de Cincinnati nesta quinta-feira (7/8), contra o chinês Bu Yunchaokete
Publicado: 07/08/2025 às 08:32
João Fonseca no ATP de Eastbourne (Glyn KIRK / AFP)
João Fonseca estreia no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (7/8). O brasileiro enfrenta o chinês Bu Yunchaokete, não antes de 12h (de Brasília).
Atual 49º no ranking da ATP, João enfrente o 76° do mundo. Bu Yunchaokete tem 23 anos, é destro e classifica Wimbledon como seu Grand Slam favorito.
Caso passe para a próxima rodada, João Fonseca enfentará o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. Na terceira fase, o brasileiro ainda pode pegar o italiano Flavio Cobolli, 17º do mundo.