diariodepernambuco.com.br
Tênis
JOÃO FONSECA

João Fonseca: confira horário e onde assistir ao Masters de Cincinnati

Brasileiro estreia no Masters 1000 de Cincinnati nesta quinta-feira (7/8), contra o chinês Bu Yunchaokete

Metrópoles

Publicado: 07/08/2025 às 08:32

Seguir no Google News Seguir

João Fonseca no ATP de Eastbourne/Glyn KIRK / AFP

João Fonseca no ATP de Eastbourne (Glyn KIRK / AFP)

João Fonseca estreia no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (7/8). O brasileiro enfrenta o chinês Bu Yunchaokete, não antes de 12h (de Brasília).

Veja também:
O brasileiro chega ao torneio nos Estados Unidos após cair na primeira fase do Masters de Toronto, em confronto contra o australiano Tristan Schoolkate. A competição em Cincinnati é a última de Fonseca antes do US Open, último Grand Slam da temporada.

Atual 49º no ranking da ATP, João enfrente o 76° do mundo. Bu Yunchaokete tem 23 anos, é destro e classifica Wimbledon como seu Grand Slam favorito.

Caso passe para a próxima rodada, João Fonseca enfentará o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. Na terceira fase, o brasileiro ainda pode pegar o italiano Flavio Cobolli, 17º do mundo.

Veja mais em Metrópoles

brasileiro , horário , João Fonseca , Masters de Cincinnati , onde assistir , tênis
Mais de Tênis
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP