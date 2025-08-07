Homem é preso em flagrante ao receber encomenda com ecstasy pelos Correios

Agentes da Receita e Polícia Federal montaram campana em um endereço no bairro da Madalena e realizaram a abordagem no momento da entrega

Encomenda contendo ecstasy foi endereçada ao bairro da Madalena (DIVULGAÇÃO/PF)

Em ação com a Receita Federal, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Recife, durante esta semana, em operação de vigilância relacionada ao combate ao tráfico interestadual de entorpecentes.

As investigações apontaram que uma encomenda contendo drogas sintéticas seria entregue, via Correios, em um endereço situado no bairro da Madalena. As equipes federais montaram campana no local e realizaram a abordagem no momento da entrega.

Ao verificar o conteúdo da caixa, foram encontrados cerca de mil comprimidos de ecstasy – substância entorpecente de alto poder estimulante. Além da droga, foram apreendidos apetrechos utilizados para estampar a marca do produto ilícito, além de aparelhos.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Recife, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Após os procedimentos de praxe, ele foi submetido a exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e apresentado à audiência de custódia, onde teve a prisão preventiva decretada.

Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.