Turista é resgatado após machucar o pé e se perder em trilha em Fernando de Noronha

Trilha proporciona vista quase total da ilha (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Um turista natural de Minas Gerais precisou ser resgatado após machucar o pé e se perder na Trilha do Piquinho, em Fernando de Noronha, na terça-feira (5). Um vídeo do resgate foi feito pelo condutor de visitantes Adriano Gomes, que ajudou a retirar o turista do local remoto.

“Um turista quis subir a trilha do Piquinho sozinho e agora está lá em cima sozinho. Essa é a importância de subir com um guia, com alguém que já conhece a trilha”, conta Adriano enquanto sobe a trilha, em meio a um matagal e pedras.

O turista entrou na trilha às 11h e levou uma hora para chegar no topo, mas não conseguiu retornar após machucar o pé. Após não encontrar o caminho correto, decidiu pedir ajuda.

O condutor de visitantes resgatou o mineiro e o colocou em um carro para que ele retornasse em segurança. “Ele já está no táxi indo para a pousada. Vai passar na farmácia, vai cuidar desse pé e vai para o aeroporto, que o voo dele já está bem em cima”, relatou Adriano, que fez um alerta e orientou as pessoas a não irem sozinhas para trilhas que não conhecem.

Esta trilha não exige que os turistas estejam acompanhados por guias. Ela tem uma extensão de 2,7 km e fica na área do Morro do Pico. No final da trilha é possível ter uma visão quase total da ilha, o que atrai diversos visitantes.