Baleias-jubarte são vistas dando saltos no mar de Fernando de Noronha

Baleias-jubarte são vistas em praia em Fernando de Noronha (Foto: Reprodução/Instagram)

Imagens de baleias-jubarte nas águas da Praia do Leão, em Fernando de Noronha, ganharam repercussão nesta semana. O vídeo, feito na sexta-feira (25), foi compartilhado por um guia turístico do local e mostra um filhote dando um salto na água ao lado da mãe.

Desde então, os cetáceos têm sido vistos quase diariamente em diferentes pontos do arquipélago. As baleias migram da Antártida em direção às águas quentes do litoral brasileiro, onde se reproduzem e dão à luz. Em anos anteriores, os avistamentos foram registrados entre o fim de maio e novembro.

A baleia-jubarte pode chegar a 15 metros de comprimento e pesar até quarenta toneladas. Somente a cauda deste animal chega a cinco metros e permite a execução de saltos

Todos os anos, as baleias jubarte passam pelo Litoral Norte do estado de São Paulo em direção à Bahia, onde costumeiramente se reproduzem. No trajeto, elas realizam saltos e acrobacias que encantam os turistas.

Regras para observação de cetáceos

Com a chegada das baleias, os pesquisadores reforçam a necessidade de cumprimento das normas de proteção aos animais marinhos. A legislação ambiental prevê sanções como multas, prisão e apreensão de equipamentos e embarcações em caso de infrações.

Entre as regras a serem seguidas estão:

* Proibição de matar, perseguir ou molestar intencionalmente baleias e golfinhos;

* Vedado o mergulho livre ou com equipamentos nas proximidades dos animais;

* Embarcações com mergulhadores rebocados não podem se aproximar dos cetáceos;

* Não é permitido perseguir ou tentar direcionar os animais;

* Proibido cortar o caminho dos grupos ou separá-los durante a navegação;

* Contato físico com os animais é proibido, inclusive com objetos;

* Sons altos, como música e gritos, são vetados, principalmente na Baía dos Golfinhos ou a menos de 300 metros dos animais;

* Pesca e descarte de lixo nas proximidades dos cetáceos são proibidos;

* A aproximação de embarcações deve manter distância mínima de 100 metros. Com motor ligado, deve-se mantê-lo em ponto morto e religá-lo apenas quando a baleia estiver a pelo menos 50 metros;

* É proibido se aproximar de cetáceos que já estejam cercados por duas ou mais embarcações.