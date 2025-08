Estudo internacional recruta voluntárias para investigar impactos do Zika e Covid-19 na vida reprodutiva das mulheres

Estudo internacional recruta voluntárias na RMR para investigar impactos das pandemias na vida reprodutiva das mulheres (Divulgação/Decode Zika and Covid)

A quarta fase do maior estudo em painel com mulheres da América Latina já está em andamento na Região Metropolitana do Recife (RMR) e busca novas voluntárias para integrar a pesquisa. O DeCode Zika e Covid (DZC) investiga como as epidemias de Zika e Covid-19 afetaram a saúde reprodutiva, a fertilidade e as decisões das mulheres brasileiras, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. Com entrevistas presenciais realizadas semanalmente em bairros distintos como Pina, Boa Viagem, Areias, Ipsep e Brasília Teimosa, o estudo segue até outubro e pretende alcançar pelo menos 2.400 novas participantes nesta etapa.

Realizado desde 2019, o estudo tem previsão de término em 2029 e é liderado pela demógrafa Letícia Marteleto, da Universidade da Pensilvânia, com coordenação no Brasil da socióloga Ana Paula Portella. Além de entrevistar mulheres já participantes das fases anteriores, o projeto busca ampliar sua base com novas voluntárias, aprofundando a análise sobre os impactos de crises sanitárias sucessivas na vida das mulheres.

Quem pode participar?

Atualmente, são elegíveis para participar da pesquisa mulheres entre 23 e 50 anos, residentes da Região Metropolitana do Recife (excluindo Fernando de Noronha), que aceitem participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e informem seus nomes. Essas mulheres farão parte da “amostra nova”, somando-se às participantes das fases anteriores.

Perfil das participantes

Amostra original: composta por mulheres que participam da pesquisa desde a primeira fase, em 2020. Na ocasião, os critérios de elegibilidade incluíam ter entre 18 e 34 anos, residir em um dos 98 municípios da área do DDD 81 de Pernambuco, ser dona do número de telefone contatado pela equipe, fornecer seu primeiro nome e concordar com os termos de consentimento.

Amostra nova: formada por mulheres de 23 a 50 anos, distribuídas entre duas faixas etárias (23 a 39 anos e 40 a 50 anos), moradoras da RMR. Assim como na amostra original, é necessário concordar com os termos de participação.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 < >

Como é feito o recrutamento?

Para as mulheres da amostra original, a equipe está reestabelecendo contato por telefone e realizando visitas presenciais nos domicílios da RMR. Essas participantes foram identificadas na primeira fase da pesquisa por meio de um processo de seleção aleatória, a fim de compor uma amostra probabilística.

Já o recrutamento da amostra nova segue um planejamento amostral rigoroso. Primeiro, foram selecionadas Unidades Primárias de Amostragem (UPAs), que correspondem a setores censitários ou conjuntos deles, divididos entre os 14 municípios da RMR. Em seguida, com base no Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), do IBGE, foram sorteados domicílios. As entrevistadoras estão visitando essas residências, verificando se há moradoras na faixa etária desejada. Caso haja, elas são convidadas a participar.

Quando há mais de uma mulher apta no mesmo domicílio, o próprio sistema do questionário realiza um sorteio para escolher qual delas será entrevistada. Se houver mulheres em faixas etárias diferentes (23 a 39 e 40 a 50), ambas são convidadas a participar.

A pesquisadora Letícia Marteleto reforça que o envolvimento das mulheres é essencial para ampliar o alcance da ciência e valorizar suas experiências. “Estas entrevistas começaram em 2019 e irão até 2029. Este é o maior estudo em painel já feito com mulheres no Brasil e na América Latina.