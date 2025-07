Turista é multado em R$ 10 mil por capturar ave ameaçada em Fernando de Noronha (Divulgação)

Um turista de nacionalidade chinesa foi autuado nesta terça-feira (22) pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), após cometer uma infração ambiental grave em Fernando de Noronha.

O visitante foi flagrado no domingo (20), na Praia do Cachorro, após capturar um exemplar do rabo-de-junco-de-bico-amarelo (Phaethon lepturus), ave símbolo do Parque Nacional Marinho e que integra a lista de espécies ameaçadas de extinção.

Segundo o órgão, uma equipe do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio foi enviada para a praia, após receber uma denuncia. Com apoio da Polícia Militar, acionada por populares, o efetivo conseguiu localizar e identificar o autor da infração.

O homem estava acompanhado da família e, segundo os agentes, não falava português nem inglês. A comunicação ocorreu por meio do filho do turista, que afirmou que o pai apenas gostava de animais e queria mostrar a ave à família.

A ave foi imediatamente devolvida ao habitat natural e acompanhada por técnicos do ICMBio até conseguir voar novamente.

A infração foi formalizada na sede do instituto na manhã desta terça-feira. Com base no Decreto nº 6.514/2008, a penalidade por capturar animal ameaçado de extinção é de R$ 5 mil. Contudo, por ter ocorrido dentro de uma Unidade de Conservação Federal, o valor da multa foi dobrado, totalizando R$ 10 mil, conforme o artigo 93 do mesmo decreto.