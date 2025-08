Justiça condena a mais de 28 anos de prisão acusado de matar comissária de bordo enquanto amamentava filha

inorah Cristina foi assassinada a tiros enquanto amamentava a filha de apenas 5 meses (Foto: Reprodução/TV Globo)

Um dos acusados de matar a comissária de bordo Dinorah Cristina Barbosa da Silva foi condenado pela Justiça de Pernambuco nesta terça-feira (5). Victor Hugo Lima da Silva foi condenado a uma pena de 28 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão após passar por júri popular no Tribunal do Júri da Comarca de Paulista.

Victor Hugo foi o quinto acusado julgado por ter envolvimento no caso. Ao todo, dez pessoas estão envolvidas no crime, todas presas em 2020, após um ano da morte da comissária. Dinorah Cristina foi assassinada a tiros enquanto amamentava a filha de apenas 5 meses.

Durante a audiência, o Conselho de Sentença declarou o réu culpado pelo crime de feminicídio, reconhecendo as qualificadoras de motivo torpe e uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Relembre o caso

A comissária de bordo Dinoráh Cristina Barbosa da Silva, de 35 anos, foi assassinada a tiros dentro de sua residência, na madrugada do dia 24 de outubro de 2019, enquanto amamentava seu bebê de apenas cinco meses.

Ela morava no bairro de Maranguape 2, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com testemunhas, dois homens encapuzados arrombaram a porta da casa e invadiram o local.

Inicialmente, Dinoráh pensou se tratar de um assalto, mas acabou sendo alvejada. Os disparos não atingiram nem o bebê nem a mãe da vítima, que também estava no imóvel.

Desde o início, familiares suspeitavam de uma possível ligação entre o crime e um conflito envolvendo o ex-namorado da comissária, um copiloto de avião. Segundo relatos, ele teria agredido Dinoráh e a pressionado a interromper a gravidez ainda no início da gestação.