Recém-nascido achado em saco de lixo em Jaboatão ganha nome; confira

O bebê está internado no Hospital Memorial Guararapes, com icterícia. Após a alta médica, ele ficará com uma família acolhedora durante dez dias, quando seguirá para adoção.

O recém-nascido encontrado em um saco de lixo no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, foi “batizado” pelos funcionários do Hospital Memorial Guararapes como Vitor, em referência a toda a situação de abandono e sobrevivência do bebê.

“A gente colocou o nome dele de Vitor, que deriva da palavra vitória. Colocamos esse nome por ele ter sido encontrado, por ter passado por toda essa situação de abandono. Estamos cuidando dele, passando muito amor e carinho até que ele vá para o conselho tutelar", afirmou a coordenadora de enfermagem do Hospital Memorial Guararapes, Lucy Monteiro, em entrevista à TV Guararapes.

O recém-nascido está internado no Hospital Memorial Guararapes. Ele apresentou quadro de icterícia e passa por tratamento de fototerapia. A previsão de alta é para a terça (5)

Segundo o conselheiro tutelar Jason Souza, após a alta médica, Vitor ficará com uma família acolhedora durante o prazo de dez dias até que algum familiar seja localizado.

“Depois de sair do hospital, ele ficará durante dez dias com uma família acolhedora, que não poderá adotar a criança. As famílias que podem adotar o bebê são aquelas que estão cadastradas no programa do município. Essa família ficará com a criança por 18 meses, passando por avaliação de três e três meses do Conselho Tutelar, para ver se essa criança está se adaptando com os novos familiares”, explicou.

Conforme o Conselho Tutelar de Jaboatão, essa modalidade de família acolhedora é uma medida protetiva realizada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), em parceria com os conselhos tutelares dos municípios.

Caso nenhum familiar do recém-nascido seja localizado durante o prazo de dez dias, Vitor ficará à disposição para adoção.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso segue sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescente e Atos Infracionais.

Relembre o caso

Vitor foi encontrado dentro de um saco de lixo, próximo à Afya Faculdade de Ciências Médicas, no bairro de Prazeres, por uma estudante da instituição, na última quinta-feira (31).

A estudante acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) para fazer o socorro do bebê, que ainda estava com o cordão umbilical.

O menino apresentava algumas picadas de insetos e foi levado até o Hospital Memorial Guararapes.