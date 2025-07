Governo do estado abre quase duas mil vagas para seleção pública simplificada

Estado abre 1.999 vagas na área da Educação (DIVULGAÇÃO/SEE)

O Governo de Pernambuco publicou no Diário Oficial do último sábado (19) a abertura de três seleções públicas simplificadas. No total, serão 1.999 vagas para atuação na Secretaria Estadual de Educação (SEE): 1.027 para professores da educação básica, 836 para analistas de psicologia educacional, além de 107 professores intérpretes de Libras e 29 professores braillistas.

Os critérios e cronograma das seleções serão detalhados em Portaria Conjunta da SAD/SEE, a ser publicada nos próximos dias. As contratações terão validade inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por até seis anos.

A iniciativa integra o programa Juntos pela Educação, que contempla um investimento de mais de R$ 5,5 bilhões no setor e tem como foco a ampliação e qualificação do quadro de profissionais da rede estadual.

“Estamos trabalhando para garantir uma educação pública de qualidade e acessível a todos os pernambucanos. A chegada desses novos profissionais fortalece nossas escolas e oferece mais suporte aos estudantes”, destaca o secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro.