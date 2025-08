Tia de suspeito de matar manicure revela ameaça de vizinhos: "nunca seria cúmplice"

A manicure chegou a ser socorrida, mas não resistiu. (Foto: Reprodução)

Raquel Joaquim, tia do suspeito de matar a manicure Rebeca Vicente, de 33 anos, afirmou, nesta terça (5), que foi alvo de ameaças de vizinhos.

A declaração foi feita, em entrevista ao Diario, após a prisão de Tiago Felipe de Santana, de 36 anos, em Camaragibe, no Grande Recife.

Rebeca foi morta em São Lourenço da Mata, na mesma região.

Ela levou golpes de faca desferidos por Tiago, que não aceitaria o fim do relacionamento.

Raquel Joaquim falou sobre as ameaças dos vizinhos, após uma entrevista coletiva concedida por delegados que atuaram no caso.

Nessa entrevista, no Recife, a polícia afirmou que a prisão de Tiago teria sido efetuada com a ajuda dela.

“Estão dizendo que eu fazia a barba dele. Eu mal posso cortar minhas próprias unhas, como é que ia cuidar dele?”, desabafou.

Segundo Raquel, após a denúncia que resultou na prisão de Tiago, parte da comunidade passou a julgá-la como cúmplice.

“Fui eu quem entregou. Se ele voltasse, eu entregava de novo. Mas só denunciei quando tive oportunidade", declarou.

Raquel afirmou, ainda,que jamais ofereceu qualquer ajuda ao suspeito.

“Não dei pão nem água e nem abrigo. Nunca seria cúmplice dele. Por mais que Rebeca tivesse errado, não merecia aquela morte. Nem um animal merece morrer assim.”

Prisão

Segundo Raquel, a denúncia que levou à prisão do sobrinho foi feita por sua própria iniciativa. “Fiz o que tinha de fazer. Agora ele vai pagar do jeito que merece”, afirmou.

A mulher revelou que aguardava a oportunidade certa para acionar a polícia. No momento do flagrante, enquanto mantinha o suspeito próximo de sua casa, pediu que o filho ligasse para o comissário da polícia, que já havia deixado um número de contato com a família.

Questionada sobre a última conversar com o sobrinho, Raquel destacou: “Ele disse que jamais faria algo com a família, mas fez o que fez com a mulher que dizia amar. Imagine o que não faria com a gente.”

O caso

Rebeca Vicente foi morta a facadas pelo ex-companheiro, na noite da última segunda-feira (28), na garagem da casa onde morava, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. A manicure, foi casada por 15 anos com o envolvido, com quem teve um filho de 10 anos.

Segundo informações extraoficiais, eles estavam separados a cerca de um mês. Sem aceitar o termino do relacionamento, Thiago passou a persegui-la, o que levou a solicitar e obter uma medida protetiva.