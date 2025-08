Familiares de desaparecidos podem doar material genético para localização; saiba como

O trabalho executado pelas Polícias Científica e Civil une esforços para contribuir com a 3ª edição da iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)

Ação faz parte da 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas (Foto: Divulgação)

Pernambuco está participando da 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, que segue até o dia 15 de agosto. A ação tem o objetivo de incentivar familiares de pessoas desaparecidas a doarem material genético, que será comparado com perfis armazenados nos bancos estaduais e no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Somente nos seis primeiros meses deste ano, 1.359 pessoas desapareceram no estado.

A iniciativa será realizada pela Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio de ações a serem desempenhadas pelas Polícias Científica e Civil.

O cruzamento de informações com pessoas falecidas ou com pessoas vivas com identidade desconhecida poderá permitir a identificação de desaparecidos. No ano passado, em todo território nacional, foram coletadas 1.645 amostras e identificadas 35 pessoas.

Dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública revelam que mais de 73 mil pessoas desapareceram no Brasil em 2024, o que corresponde a uma média de 219 pessoas por dia. De acordo com a Gerência de Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da SDS, em 2024 foram contabilizados 2.909 casos de desaparecidos em Pernambuco.

Como funciona a ação

Todos os materiais fornecidos em quase 300 pontos de coleta espalhados pelo país serão inseridos nos Bancos de Perfis Genéticos Estaduais e da Polícia Federal, que fazem parte da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG). Utilizando técnicas de identificação genética, é possível testar os vínculos, contribuindo, assim, para se alcançar a identificação. É importante salientar que o material genético será utilizado exclusivamente para a identificação de pessoas.

O Instituto de Genética Forense Eduardo Campos (IGFEC) da SDS é o órgão que atua na busca de pessoas desaparecidas, na identificação de restos mortais e na resolução de crimes, por meio da perícia criminal de DNA, e está integrado a outros Bancos Genéticos Estaduais através de uma grande rede nacional, permitindo que todos os bancos possam compartilhar perfis genéticos com Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG).

Atualmente, o Banco de Perfis Genéticos de Pernambuco compartilha mais de 27 mil perfis de DNA com o BNPG, sendo um dos maiores bancos de perfis genéticos do Brasil.

No ano passado, Pernambuco foi o estado que mais solucionou casos de desaparecidos na campanha nacional, através do Banco de Perfis Genéticos, um total de 5 dentre as 35 pessoas identificadas. Os demais estados que apresentaram resultados positivos foram Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

“A coleta de DNA amplia significativamente as chances de identificação, mesmo quando o desaparecido estiver registrado em outro estado. É importante que os familiares saibam que basta um único Boletim de Ocorrência registrado em qualquer unidade da Federação para que a coleta seja realizada em qualquer lugar do País”, explica a delegada Tereza Nogueira, titular da DDPP.

Como fazer

Os familiares de pessoa desaparecida devem inicialmente registrar um Boletim de Ocorrência (BO) numa delegacia. No Recife, é possível buscar ajuda na DDPP/DHPP. Em outras cidades, procure a delegacia mais próxima e solicite o registro do BO.

Familiares que forem realizar a coleta fora do estado em que o boletim foi registrado devem, preferencialmente, apresentar uma cópia do documento. Caso não possuam o BO em mãos, é necessário fornecer o número do boletim, o estado onde foi registrado e os dados biográficos do desaparecido, como nome completo, data de nascimento, filiação e documentos como RG e CPF, se disponíveis.

Em seguida, os parentes do desaparecido (filhos e filhas, pai e/ou mãe e irmãos biológicos) devem procurar um dos 10 pontos de coleta de DNA em Pernambuco, espalhados nas unidades de perícia em todo o Estado (VER QUADRO ABAIXO).

O familiar terá seu material coletado e encaminhado ao IGFEC. A coleta é um procedimento simples e indolor, sendo feita por meio de saliva. Também é possível levar objetos de uso único e pessoal do desaparecido, como escova de dentes.



Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, estão disponíveis os seguintes contatos: 3183-5682 / 3183-5683 / 98494-3251 e e-mail: [email protected]

Pontos de coleta de material genético:

RECIFE



Instituto de Genética Forense Eduardo Campos – IGFEC

Rua São Geraldo, 111 – LD, Santo Amaro

E-mail: [email protected] / Contato: 3183-5682 / 984943251 (WhatsApp)



CARUARU



Unidade Regional de Polícia Científica Agreste Central – URPOCAC

Rodovia BR 232, Km 130, s/n, Indianópolis

E-mail: [email protected] / Contato: (081) 3727-7562 / (081) 3719-9470

GARANHUNS



Unidade Regional de Polícia Científica do Agreste Meridional – URPOCAM

Av. Ministro Marcos Freire, 490, Heliópolis

Email: [email protected] / Contato: (81) 9.9488-3617



NAZARÉ DA MATA



Unidade Regional de Polícia Científica da Mata Norte – URPOCMN

Rua Leão Coroado, 333

E-mail: [email protected] / Contato: (81) 99488-3401



PALMARES



Unidade Regional de Polícia Científica da Mata Sul – URPOCMS

Rua Projetada, s/n, São Sebastião

E-mail: [email protected] / Contato: (81) 9 9488-3595



ARCOVERDE



Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Moxotó – URPOCSM

Rua Sebastião de Souza Ferraz, 96, Bairro São Miguel -

E-mail: [email protected] / Contato: (87) 2159- 0322



SALGUEIRO



Unidade Regional de Polícia Científica Sertão Setentrional – URPOCS

Rua Joaquim Sampaio, 321, Bairro Nossa Senhora das Graças -

E-mail: [email protected] / Contato: (87) 3871-8596



AFOGADOS DA INGAZEIRA



Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Pajeú – URPOCSP

Rua Valdivino José Praxedes, S/N -

E-mail: [email protected] / Contatos: (81) 994883601(IML) - (81) 994887565-(IC)



OURICURI



Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Araripe – URPOCSA

Rua Luiz Gonzaga do Nascimento, 260, Bairro Renascença -

E-mail: [email protected] / Contato: (87) 9 9967-1903



PETROLINA



Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do São Francisco – URPOCSS

Av. Sete de Setembro, s/n, Jardim Maravilha -

E-mails: [email protected]; [email protected] / Contatos: (87) 3866- 6582/3866-6583